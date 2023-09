A inflação requer um combate através da política monetária, que a OCDE elogia, mas a vertente orçamental deve estar alinhada com esta restritividade, procurando medidas direcionadas, temporárias e à medida, sob pena de agravar a dinâmica de preços na zona euro.

6 Setembro 2023, 14h01

A zona euro deve manter uma política monetária restritiva para dominar a inflação persistente e elevada, mas tal requer também uma posição orçamental na mesma linha, alerta a OCDE. A organização denota a queda do crédito a taxas variáveis no bloco da moeda única, apesar de tal continuar a constituir uma fragilidade, e pede articulação da política orçamental com a monetária, o que passa por medidas direcionadas e temporárias.

No relatório sobre a economia europeia publicado esta quarta-feira, a OCDE reconhece que as medidas tomadas pelo bloco europeu no último ano ajudaram a amortecer o impacto da subida dos custos, sobretudo pela via energética, mas há ainda um longo caminho a percorrer. Com uma recuperação “desigual”, a zona euro tem visto uma retoma tímida do consumo, um cenário ligeiramente melhor no investimento e um abrandamento claro da procura por crédito.

A subida dos juros tem penalizado as famílias da moeda única, admite o relatório, mas a política monetária tem sido “apropriada”, isto apesar de se verificarem mais riscos. A postura dependente dos dados macro é elogiada e incentivada a manter e a aposta em reancorar as expectativas de inflação é acertada, dado o risco de alimentarem o ambiente de pressão nos preços durante mais tempo.

Importa sublinhar o impacto da subida dos custos de financiamento no rendimento das famílias, um efeito “ainda a acumular” e que ajuda a explicar a quebra nos preços das casas na maioria das economias do bloco euro na segunda metade de 2022. Dadas estas tensões no mercado imobiliário – que podem contagiar facilmente o sistema financeiro – , a OCDE recomenda que sejam tomadas medidas macroprudenciais adequadas para limitar o risco para os bancos.

Estas medidas devem ser, no entanto, direcionadas, temporárias e à medida das populações mais vulneráveis, sob pena de agravarem a dinâmica da inflação e contrariarem a política monetária restritiva em curso.

Apesar de os riscos estarem agora “mais equilibrados”, nova subida da inflação não pode ser tirada de hipótese, sobretudo olhando para a taxa subjacente. Ao mesmo tempo, e “olhando para o historial” das economias ocidentais após 1950, “não há registo de um banco central conseguir um processo desinflacionário considerável sem sacrifícios económicos substanciais ou uma recessão”, alerta a OCDE.

Enquanto os juros continuam a subir e o aperto monetário se materializa, o BCE deve retirar os estímulos dos últimos anos, continua o relatório.