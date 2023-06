“Acreditamos que as vidas do nosso CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e o seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet, foram infelizmente perdidas”, confirmou a OceanGate.

No comunicado, a OceanGate disse que “esses homens eram verdadeiros exploradores, que partilharam um espírito distinto de aventura e paixão profunda pela exploração e pela proteção dos oceanos. Os nossos corações estão com aquelas cinco almas e todos os membros das famílias durante este tempo trágico”. “Nós lamentamos a perda da vida e a alegria que eles trouxe a todos aqueles que conheceram”.

“Este é uma altura extremamente triste para os nossos empregados dedicados que estão exaustos e a lamentar profundamente a perda. Toda a família do OceanGate está profundamente grata a todos os homens e mulheres de múltiplas organizações da comunidade internacional que utilizaram recursos e trabalharam arduamente nesta missão”, frisou a empresa.

A OceanGate referiu ainda que “este é um tempo muito difícil para toda a comunidade de exploradores e para os membros da família daqueles que ficaram perdidos no mar”.” Apelamos que a privacidade das famílias seja respeitados durante esta altura muito dolorosa”.

