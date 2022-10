O polémico travão à atualização regular das pensões foi justificado pelo Governo com a necessidade de proteger a sustentabilidade da Segurança Social, mas os números que constam da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) mostram que o Fundo de Estabilização Financeira (FEFSS) – a ‘almofada’ que serviria para pagar as pensões em caso de défice do sistema – não se deverá esgotar, pelo menos, até 2060.

Aliás, o Governo melhora a perspetivas a esse respeito: na primavera, apontava o fim desses fundos para a “primeira metade da década de 2050”, enquanto agora diz que a ‘almofada’ não deverá acabar até ao fim da projeção. Ex-ministros da Segurança Social consideram assim, que os novos números “desmentem” o argumento utilizado inicialmente pelo Governo.

