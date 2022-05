OE2022: CDS reivindica aprovação de propostas que beneficiem a Madeira nas discussões em especialidade

O líder parlamentar do CDS, António Lopes da Fonseca, interviu na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) reivindicando que propostas discutidas em sede de especialidade durante esta semana para o Orçamento de Estado de 2022 (OE2022) que beneficiem a Madeira sejam aprovadas pela maioria parlamentar PS.

Na reunião plenária do dia 11 de maio, o deputado Lopes da Fonseca focou-se na questão da inscrição de empresas no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), no financiamento da Universidade da Madeira (UMa), no subsídio social de mobilidade, nas verbas para os subsistemas de saúde das forças armadas e forças de segurança em serviço na região, no financiamento do novo Hospital Central e na questão da imigração.

O CDS “está em expetativa em saber se o PS está disponível para aprovar propostas para beneficiar a Madeira e o Porto Santo”, começou por afirmar o parlamentar centrista, lembrando que no CINM estão em causa 3.540 empregos, pelo que é imperativo assegurar que novas empresas lá se inscrevam a partir de janeiro de 2023.

Quanto à UMa, Lopes da Fonseca exigiu que as verbas do Estado sejam reforçadas para criar novos cursos, pelo que o PS tem que “transformar toda a narrativa de que a Universidade da Madeira tem verbas suficientes”, algo que o próprio reitor desmentiu, lembrou.

A questão do subsídio social de mobilidade foi também abordada, sendo que o líder parlamentar centrista indagou se o Governo da República irá garantir que os madeirenses paguem 86 euros (e estudantes 65 euros) ou se irá “agravar a possibilidade que todos nos passaremos a pagar mais”.

António Lopes da Fonseca lembrou ainda que é o Governo Regional a financiar os subsistemas das forças armadas e forças de segurança cá na região, pelo que as verbas para este financiamento deveriam estar a ser aprovadas no OE2022. Ainda na saúde, António Lopes da Fonseca voltou a exigir esclarecimento do financiamento em 50% do Novo Hospital Central da Madeira por parte do Estado.

Por último, o parlamentar levantou a questão da imigração, afirmando que nessa matéria “Paulo Cafôfo reconheceu que o Estado está em dívida para com a região e aqueles que regressaram. Vamos finalmente ver agora na especialidade se o Estado assume que estas transferências farão parte do Orçamento do Estado”.