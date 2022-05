OE2022. Chega diz que Governo não está aberto “a qualquer tipo de propostas e alterações”

André Ventura, destacou a falta de abertura do Governo para negociar medidas do Orçamento do Estado para 2022. O líder do Chega, falou aos jornalista após a reunião com o Presidente da República, num dia em que Marcelo Rebelo de Sousa está a receber todos os partidos em Belém.

“O Chega vê com preocupação que o governo não esteja de todo aberto a qualquer tipo de propostas e alterações ao documento”, referiu Ventura cujo partido votou contra o Orçamento do Estado na generalidade.

Para o Chega o “documento já era mau porque era uma réplica do Orçamento que foi chumbado, entretanto o mundo mudou muito”. “Nós estamos hoje a viver uma guerra na Europa como não esperávamos, estamos a viver um surto inflacionista que não esperávamos. Estamos com um preço, uma pressão sobre os preços dos combustíveis e o Governo mantem-se inamovível quanto à aceitação de propostas de alterações e sugestões por parte da oposição”, sublinhou o presidente do Chega.

“Isto está a acontecer tanto à esquerda como à direita e portanto é importante que o Presidente da República esteja informado”, acrescentou.

De recordar que o Chega votou contra o OE2022 por considerar que o documento não refletia “as preocupações e as necessidades que os portugueses precisam de ver acauteladas ao longo deste ano”.

“Pior: mantém a espinha dorsal do Orçamento do Estado chumbado em outubro do ano passado, quando não tínhamos nem guerra na Europa, nem o surto inflacionista a que estamos a assistir”, tinha dito André Ventura que ainda não anunciou sentido de voto na especialidade.