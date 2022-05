OE2022 com “ótica claramente de continuidade” nas contribuições extraordinárias

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) apresenta uma “ótica claramente de continuidade” no que respeita a contribuições extraordinárias, consideram os especialistas da EY, que destacam como principal medida a regulamentação de uma nova taxa sobre recursos florestais.

Conferindo poucas novidades em relação à proposta chumbada no final de outubro, o novo OE2022 apresentado em abril mantém a tendência de documentos anteriores em termos de contribuições extraordinárias, que, argumenta Ana Chacim, Tax and Public Finance Advisor da EY, se tornam cada vez mais recorrentes.

“O extraordinário mantém-se cada vez mais, já é quase uma área autónoma”, começou por afirmar a especialista da EY, denotando uma “ótica claramente de continuidade e manutenção” da opção por este tipo de tributação. Ainda assim, Ana Chacim ressalvou que estas “contribuições ainda estão na lógica tributária”, pelo que não se pode falar propriamente em parafiscalidade.

Em termos de medidas específicas, o destaque vai para a regulamentação de uma nova taxa para a conservação dos recursos florestais, algo que havia já sido aprovado no Orçamento do Estado para 2020, mas que ainda não se materializou.

“Com rigor, falamos da indústria do papel”, clarificou Ana Chacim, que fala de “uma migração de uma tributação tradicional baseada em impostos” para este género de contribuições. No entanto, estas são transversais a vários sectores, como o farmacêutico ou bancário, em taxas “de várias gerações” que se têm vindo a perpetuar no orçamento português.

“Não podemos andar numa lógica de prorrogação contínua”, defendeu, acrescentando que se torna “muito difícil explicar ao investidor” a repetição de contribuições, por definição, extraordinárias. Como tal, o pedido para o futuro, à semelhança de anos passados, é de maior “simplicidade” na vertente fiscal, rematou a Tax and Public Finance Advisor da EY.