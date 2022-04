OE2022: Direita critica austeridade “escondida” e fraco crescimento económico

Os partidos da direita parlamentar centraram as críticas ao Orçamento de Estado para 2022 (OE2022) na generalidade, cujo debate se estende até sexta-feira, na austeridade “escondida” em resultado do aumento da inflação, mas também atacaram o fraco crescimento económico e a exagerada carga fiscal.

Paulo Mota Pinto, novo líder parlamentar do PSD, disse que o OE2022 “é o mesmo que foi apresentado com a extrema-direita e chumbado”, ignorando a mudança de contexto com inflação e guerra na Europa. Em reação ao discurso de Costa que nega austeridade, o social democrata afirma que o primeiro-ministro “não pode dizer que não há perda de poder de compra”, acrescentando que os portugueses “vão perder pelo menos meio salário ao final de um ano”.

O deputado critica a falta de vontade reformista e sustenta que Portugal nunca foi tão ultrapassado como nos Executivos de Costa, referindo-se ao empobrecimento relativo no seio da União Europeia. “Pior”, destaca, o Governo tem “condições únicas que ninguém teve em democracia”, tanto a nível de política interna como de crescimento económico e contexto mundial favorável (pelo menos até ao ano passado), mas mesmo assim não implementou as reformas económicas e fiscais.

O líder parlamentar social democrata refutou a premissa de que a inflação é transitória, porque “todos concordam que vai durar pelo menos até 2024”. Em relação ao Orçamento da Defesa, Mota Pinto questiona: “Como vai responder ao repto do Presidente da República?” e perguntando a Costa se irá aceitar as propostas do PSD na especialidade, e atira “o investimento na Defesa é para Secretarias de Estado e não para meios”.

Costa é perentório na resposta: “A direita tem, no seu conjunto, um problema. Desde 2015 dizem que não há contas certas sem austeridade” e desde então têm-se vindo a cansar por não haver sinal do “diabo” – em referência aos debates contra Passos Coelho -mesmo depois de uma pandemia. Agora com a guerra, voltam às mesmas afirmações, mas com a genialidade que nos conferem por ser “austeridade escondida”, afirma.

O primeiro-ministro acusou o PSD de possuir uma “nova cassete” relativa ao crescimento económico e de adotar um truque de usar a média dos últimos 20 anos “para esconder a média dos últimos seis”. “Quando a europa era a 15, não eramos ultrapassados porque estávamos em último”, resumo, sustentando que se observaram “tempos de convergência entre 2016 e 2019.

O líder do Chega, André Ventura, recorda a frase do ministro das Finanças, Fernando Medina, de que não podia garantir que não há perda de poder de compra. “Isso tem um nome: austeridade”, atira. O partido de extrema-direita questiona a afirmação do Governo de que “melhorou o enquadramento fiscal em Portugal”, alegando o “recorde de carga fiscal o ano passado”.

Em relação à dívida pública, Ventura diz que a de Portugal é a décima segunda maior do mundo e que isso “devia envergonhar” o Governo, comparando Costa a Sócrates. “A última vez que isso aconteceu foi em 2010”, não foi com a direita, e seguiu-se um pedido de resgate, declarou.

Ventura considera que o Executivo “levou um puxão de orelhas” de Marcelo em relação ao investimento em defesa. “Não chega este valor. Vai alterar na especialidade?”, questionou, acrescentando que “é preciso honrar as Forças Armadas”.

António Costa volta a referir que “deste OE não resulta maior austeridade” e acrescenta que não é o documento que decreta a inflação. “O que tem é conjunto de medidas que combatem inflação”, frisa. O primeiro-ministro socialista defende que desta forma se controla o aumento dos preços e melhora o rendimento das famílias. “Sim, os impostos vão diminuir, pensões e salários a aumentar”, disse.

Em relação à carga fiscal, Costa aponta que este conceito inclui contribuições para a segurança social e sugere a ventura que olhe para a totalidade das componentes. “A carga fiscal aumentou porque aumentou o emprego e os rendimentos”, defende.

Sobre o orçamento para a defesa, o primeiro-ministro aposta na continuidade do investimento e recorda que, em 2018, assinou um compromisso com a NATO: “fixámos objetivo de podermos evoluir até 1,69% do PIB até 2024, neste momento estamos em 1,55%”.

Os liberais, representados por João Cotrim Figueiredo, resumem que “Ainda não é desta que vai ser”, numa referência ao crescimento económico real que vai resultar do OE2022. “Portugal só convergiu nesses três anos porque se deu a coincidência histórica de as três maiores economias da UE estarem em recessão”, afirma. A Roménia e Letónia vão crescer mais do que Portugal nos próximos anos, sustenta, acrescentando que Costa vai “conseguir meter-nos na cauda da Europa”.

Cotrim defende um “crescimento forte” e diz que sem ele não há solução para nenhum dos outros problemas em discussão. O líder da Iniciativa Liberal argumenta que o segredo para a falta de austeridade embandeirada pelo Executivo são os pesados impostos que cobra à população.

“Os portugueses votaram diferente e o Governo ficou igual”, alega a IL, com Cotrim a referir-se ao afastamento do Bloco e PCP da solução governativa e da sua redução de bancadas. “Vamos ver o PS a regressar à sua vertente menos marxista?”, questiona.

O primeiro-ministro defendeu que a geringonça “sempre deixou muito clara a identidade de cada um”, mesmo consideradas as divergências, “designadamente em politica externa e política de defesa”. Passando para a questão do crescimento, Costa disse que só nos anos em que esteve em frente ao Governo é que Portugal cresceu acima da média europeia, sustentando que o PIB per capita cresceu, em termos nominais, mais de 20% entre 2015 e 2019.

“Tem um ponto a seu favor: outros têm crescimento mais rápido”, cedeu, mas defendeu que as respostas tradicionais da direita, em relação a mais investimento estrangeiro e mais qualificação dos trabalhadores não se aplica porque Portugal está à frente desses países.