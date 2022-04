OE2022: Fesap e CGTP defendem aumento dos salários e negociações

A Federação dos Sindicatos da Administração Publica (Fesap) defende, perante a subida da inflação, que os salários dos funcionários públicos têm de ser aumentados. Também a CGTP afirma que os funcionários públicos estão a empobrecer e que isso é inaceitável, avança a “TSF“.

O líder da Fesap, José Abraão, mostra-se preocupado com a decisão do Governo. “É a desvalorização dos salários que está em causa. Como já no passado recente havíamos dito, não compreendemos porque é que nem sequer o subsídio de refeição é aumentado”, afirma.

Na mesma linha, a a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, defende que os trabalhadores são continuamente sacrificados em “situações difíceis” e afirma que, face a uma estagnação de salários superior a uma década, os funcionários públicos “estão a empobrecer cada vez mais”.

José Abraão salvaguarda que tem esperança nas negociações, mas adianta que se o Executivo não se mostrar disposto a ceder, é natural que haja agitação social porque a insatisfação dos trabalhadores da administração pública já é antiga. Já a CGTP promete levar a cabo todas as ações de luta que forem necessárias face ao descontentamento que existe.