OE2022: Governo vai reunir-se com PAN e Livre hoje

O Governo vai reunir-se, esta tarde, com o PAN e Livre para uma reunião na Assembleia da República com o objetiv0 de discutir medidas para a fase de especialidade do Orçamento do Estado, avançou a “TSF”.

A primeira reunião será com o PAN às 14h00 e no encontro vão estar presentes o ministro das Finanças, Fernando Medina, e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

De recordar que o partido liderado por Inês de Sousa Real, o PAN, a par com o Livre, cujo dirigente é Rui Tavares, foram os únicos a abster-se na generalidade, com os restantes partidos a votar contra e o PS a votar a favor.