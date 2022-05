OE2022. PAN quer que bilhetes dos transportes públicos também deem “desconto” no IRS

O PAN quer que o IVA suportado pelos contribuintes na aquisição de bilhetes dos transportes públicos possa ser deduzido da coleta do IRS, à semelhança do que já acontece com os passes mensais. Esta é uma das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2022 que Inês Sousa Real entregou no Parlamento.

“Tendo em vista a necessidade de incentivar o uso de transporte público, o PAN vem propor que, em sede de IRS, os bilhetes de transporte possam ser dedutíveis à coleta, no âmbito da secção H do IRS, tal como já sucede atualmente com os passes mensais”, é explicado, no documento que deu entrada na Assembleia da República.

Convém explicar que, atualmente, os contribuintes podem beneficiar de um “desconto” no IRS por terem pedido fatura. Assim, e de acordo com o Código do IRS, é possível deduzir um montante correspondente a 15% do IVA suportado, por exemplo, com a manutenção de veículos automóveis, com o ginásio e com o alojamento e restauração.

Já no que diz respeito aos transportes públicos, está prevista hoje a possibilidade de deduzir à coleta “um montante correspondente a 100% do IVA suportado por qualquer membro do agregado familiar, com a aquisição de passes mensais para utilização de transportes públicos coletivos, emitidos por operadores de transportes públicos de passageiros”. O PAN quer que também os bilhetes dos transportes deem direito a este benefício.

De notar que os contribuintes podem ter um um desconto máximo global de 250 euros, por agregado familiar, no que diz respeito a estas deduções pela exigência de fatura.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2022, também o Governo avança com alterações às deduções pela exigência de fatura, prevendo que a fatia do IVA suportado na aquisição de medicamentos de uso veterinário que pode ser descontada à coleta do IRS suba de 22,5% para 35%.

A votação na especialidade do Orçamento do Estado, e das propostas avançadas, entretanto, pelos partidos deverá começar a 23 de maio. Na generalidade, a proposta orçamental foi aprovada com os votos favoráveis do PS (que tem a maioria absoluta no Parlamento), as abstenções do Livre e do PAN e os votos contra das demais bancadas.