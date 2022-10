OE2023. CP vai pagar 336 milhões por 12 comboios de alta velocidade

A CP vai lançar no próximo ano um concurso para a aquisição de 12 comboios de alta velocidade, no valor de 336 milhões de euros, indica o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

No documento, entregue esta segunda-feira pelo Governo no parlamento, o executivo especifica que “este investimento deverá ser feito com fundos próprios da empresa, viabilizado pelo saneamento da dívida histórica da mesma”. Em julho deste ano, a CP tinha ainda uma dívida de 1.822 milhões de euros. No final de 2020, ascendia a 2.132 milhões.

A primeira proposta do Orçamento de Estado deste ano – chumbada em outubro de 2021 – previa uma injeção de 1.815 milhões de euros para sanear a dívida, mas o orçamento ainda em vigor já não incluiu esse mecanismo, uma vez que esse tipo de operação teria de ser negociado com Bruxelas. Ainda assim, há um ano, Fernando Medina garantiu que “o saneamento da dívida vai realizar-se”.

Noutras áreas de negócio sem ser a alta velocidade, em 2023, a CP vai prosseguir a aquisição de material circulante novo e recuperar e modernizar material circulante existente, avança o Governo.

“Em 2023, estará em execução o contrato estabelecido entre a CP e a Stadler Rail para o fornecimento de 22 automotoras para o serviço regional. Acresce ainda a execução do contrato lançado em 2021 para a aquisição de 117 novas automotoras elétricas (62 para os serviços urbanos e 55 para os serviços regionais), no valor global de 819 milhões de euros, financiado pelo Fundo Ambiental e por fundos europeus”, lê-se no documento.

A este contrato de 819 milhões acresce outro – já em execução – para o fornecimento de 22 novas automotoras (12 automotoras bimodo e dez elétricas) para utilização no serviço regional, no valor global de 158 milhões de euros.

Por outro lado, “mantém-se a aposta” na capacidade instalada de manutenção de material circulante na CP nos seus diferentes parques oficinais. “Em 2022, entrou em funcionamento o Centro de Competências Ferroviário, promovendo o exercício de iniciativas e atividades deformação técnica, investigação, desenvolvimento e inovação (I&DI) em tecnologia, em particular na área da ferrovia e do material ferroviário, em estreita ligação com a atividade industrial existente”.

Uma última nota para o valor que a CP vai pagar em juros da dívida e encargos em 2023: 51 milhões de euros, um aumento de 214% face aos 16 milhões estimados para este ano.