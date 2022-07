Eurico Brilhante Dias enfrentou o primeiro debate do Estado da Nação como presidente do grupo parlamentar do PS.

Ao Jornal Económico defende a ação do Governo numa conjuntura que é reconhecida como particularmente exigente, por causa da guerra e de uma crise pandémica que perdura, com desafios provocados por causa externas, mas que vão continuar a manifestar-se, nomedamente a inflação. Diz que o Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) será de continuidade de políticas, mas classifica-o com uma palavra: “Exigente”. Será enquadrado pelo compromisso assumido com a sustentabilidade das contas públicas, mas com “a necessária ambição para dar esperança aos portugueses”.

