OE2023: Dívida pública cai para níveis pré-troika à boleia do crescimento e da inflação

O Governo propõe-se reduzir o rácio da dívida pública em relação ao produto interno bruto em 4,8 pontos percentuais, para 110,8%, o valor mais baixo em mais de uma década, beneficiando do crescimento económico e da inflação, mas também da evolução do saldo primário.

No relatório do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), divulgado esta segunda-feira, 10 de outubro, o Governo define como objetivo “retirar Portugal do pódio dos Estados-Membros da União Europeia mais endividados”, em que ocupa o terceiro lugar, atrás da Grécia e da Itália e à frente da Espanha.

“Perante um cenário de elevada incerteza, é fundamental garantir a agilidade de resposta e o espaço de manobra da política orçamental. Uma trajetória de redução sustentada da dívida pública, retirando definitivamente Portugal do elenco de países mais endividados da União, e com um rácio abaixo dos 100% a médio prazo continua por isso a ser um desígnio prosseguido com este orçamento”, refere o Ministério das Finanças.

Este ano, face a 2021, o rácio da dívida pública deverá cair 10,5 pontos percentuais.

Para esta evolução contribui o crescimento do PIB, em termos nominais, que teve um efeito de 10 pontos percentuais este ano e que se prevê tenha um impacto de 5,4 pontos em 2023.

No entanto, o efeito positivo do saldo primário, que em 2022 será da ordem dos 0,3 pontos, deverá quintuplicar para 1,6 pontos percentuais.

O OE2023 “prevê a redução da dívida pública para 110,8% do PIB em 2023, regressando-se ao valor do pré-troika. O saldo primário será positivo, na ordem dos 1,6% do PIB, reforçando a sustentabilidade orçamental e a credibilidade da estratégia nacional”, refere o Governo.

A proposta de OE2023 foi entregue esta segunda-feira, 10 de outubro, na Assembleia da República pela equipa do Ministério das Finanças.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, classificou a proposta apresentada como sendo de “estabilidade”, de “confiança no futuro” e de “compromisso”.

“Este é um orçamento das contas certas. Da redução da divida publica e redução do défice, porque isso é importante para o nosso futuro coletivo”, afirmou Fernando Medina.

O Governo prevê que a economia portuguesa cresça 1,3% no próximo ano, em termos reais, o que representa uma desaceleração para um quinto face à estimativa de crescimento do PIB de 6,5% este ano.

A proposta de OE2023 vai ser debatida na generalidade a 26 e 27 de outubro, iniciando-se a apreciação na especialidade no dia seguinte. A votação final global está agendada para 25 de novembro.