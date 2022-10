OE2023: Estado vai encaixar mais 811 milhões de euros em impostos

O governo estima arrecadar, no próximo ano, 53.637 milhões de euros em impostos, mais 811 milhões face à estimativa de receita fiscal para 2022 que o Executivo reviu em alta para 52.827 milhões de euros. O IVA, Imposto sobre o Tabaco e IRS são os impostos que mais contribuem para o aumento da receita com acréscimos de 857 milhões, 57 e 52 milhões, respetivamente. Para este ano, o nível de receita ultrapassa montante previsto no OE 2022 que era 48.591 milhões de euros e é agora revisto para 52.827 milhões.

“A receita fiscal em 2023 deverá refletir um crescimento correspondente a 811 milhões de euros (1,5%), face à estimativa de receita para 2022, ascendendo a 53.637 milhões de euros. Este aumento é particularmente motivado pela evolução positiva da receita dos impostos indiretos, os quais deverão crescer 897 milhões de euros (3,1%)”, avança o Executivo no relatório que acompanha a proposta do OE2023 entregue no Parlamento esta segunda-feira.

No próximo ano, o Governo prevê uma receita de IVA de 21.805 milhões de euros, contra 20.948 milhões em 2022. Já o IRS contribuirá para os cofres do Estado com 16.224 milhões de euros, contra a receita deste imposto de 16.172 milhões de execução provisória para 2022.

“Em 2023, prevê-se que o valor da receita fiscal em sede de IRS ascenda a 16.224 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 0,3% face à estimativa de execução para 2022”, avança o Executivo, dando conta de que para o apuramento da estimativa “concorre a evolução positiva do mercado de trabalho corporizada no crescimento das remunerações, bem como o efeito das medidas de política propostas, as quais visam permitir um aumento significativo dos rendimentos das famílias”.

Estes ajustes correspondem, acrescenta, designadamente, à atualização dos escalões do IRS, à redução em dois pontos percentuais da taxa marginal aplicável ao segundo escalão e à reformulação das regras do mínimo de existência.

O Governo sinaliza ainda que a evolução positiva da receita fiscal do IVA em 857 milhões de euros em 2023, face a 2022 (crescimento de 4,1%), resulta da evolução do consumo privado e das importações. “A estimativa reflete, igualmente, o impacto das medidas de política tomadas, designadamente a redução da taxa do IVA na eletricidade, na reparação de aparelhos domésticos, em painéis solares e em bens de produção agrícola”, frisa.

Em 2023, prevê-se que o valor da receita fiscal de IRC ascenda a 7.329 milhões de euros, o que corresponde a menos 2,2% face à receita prevista para este ano (7.491 milhões). De acordo com o documento, contribuem para este resultado tanto as medidas de política adotadas anteriormente, designadamente o lançamento do Incentivo Fiscal à Recuperação, como medidas de política propostas no presente Orçamento do Estado como a majoração dos gastos de energia e produção agrícola.

Impostos indiretos representam 55% da receita fiscal do Estado em 2023

De acordo com o relatório que acompanha a proposta do OE2023, os impostos indiretos vão totalizar 29.559 milhões de euros no próximo ano, representando 55% do total da receita fiscal prevista (53.637 milhões) para o próximo ano com o IVA a assumir a maior fatia num total de 21.805 milhões de euros de receita prevista.

Relativamente aos Impostos Especiais de Consumo (IEC), o documento dá conta de um aumento de 4% da receita do Imposto sobre o Tabaco (IT) para 1.500 milhões de euros e do IABA em 14 milhões de euros para 336 milhões de euros, explicadas pela combinação entre o crescimento do consumo privado e da procura interna no próximo ano e a atualização das taxas de imposto propostas.

No que diz respeito ao ISP, a previsão aponta para um decréscimo da receita de 206 milhões de euros (7,2%), a qual decorre da redução das taxas aplicáveis sobre os combustíveis rodoviários. O Executivo recorda aqui que as medidas de redução das taxas de ISP nos combustíveis rodoviários começaram em outubro de 2021, tendo sido significativamente acentuadas no segundo trimestre de 2022.

Nos IEC, na comparação entre 2022 e 2023, o Governo prevê uma diminuição da receita em 135 milhões de euros (-2,9%) resultante da redução em 206 milhões da receita do ISP.