OE2023: Governo conta com 590,2 milhões em dividendos da CGD e Banco de Portugal

Os dividendos pagos ao Estado/DGTF pelas empresas e outras entidades públicas totalizaram, até 30 de junho de 2022, cerca de 610,8 milhões de euros, com destaque para os valores entregues pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), e pelo Banco de Portugal.

Relativamente a 2023, e às empresas públicas não reclassificadas, estima-se a entrega de dividendos ao Estado/DGTF pela CGD, pelo Banco de Portugal (BdP), pelo BPF — Banco Português de Fomento, e pela generalidade das Administrações portuárias, conforme se discrimina de seguida, refere a proposta de Orçamento de Estado para 2023 (OE2023), do governo maioritário de António Costa.

O documento conta com 590,16 milhões de euros em dividendos da CGD e do BdP. Num total de dividendos líquidos que o Executivo conta arrecadar e que é de 593,562 milhões (menos que os 610,758 milhões recebidos até junho de 2022).

Os dividendos previsionais, líquidos, previstos para serem pagos para o próximo ano por conta da distribuição de lucros deste ano, na CGD estão previstos 350 milhões de euros, e no Banco de Portugal a previsão é de 240,16 milhões de euros.

Recorde-se que a CGD entregou ao Estado, por conta dos resultados de 2021, dividendos de 378,2 milhões de euros até junho de 2022.

O conselho de administração da Caixa Geral de Depósitos propôs, no âmbito das suas contas de 2021, reforçar em 137,1 milhões de euros o pagamento ao Estado, para um montante total de 378,2 milhões.

Já o Banco de Portugal, este ano, entregou um total de 639 milhões de euros ao Estado por conta dos resultados de 2021, excluindo os impostos.

“Considerando o imposto sobre o rendimento corrente, foram entregues ao Estado 639 milhões de euros”, de acordo com o Relatório do Conselho de Administração relativo a 2021.

Esta distribuição de dividendos foi possível por causa do lucro de 508 milhões de euros que o Banco de Portugal registou em 2021, mais 42 milhões de euros do que o orçamentado para 2021, mas menos do que os 535 milhões de euros registados em 2020.

No que toca ao banco do Estado, este ano, e depois de aprovado em assembleia-geral, a Caixa, em junho, procedeu ao pagamento de um dividendo adicional de aproximadamente 137,2 milhões de euros, que se somam aos 241 milhões de euros anteriormente anunciados.

Em 2021, o lucro consolidado da CGD ascendeu a 583 milhões de euros, mais 18,3% face a 2020. No mesmo ano, tinha entregue 303 milhões de euros (líquidos), depois de ter ficado a zero em 2020.