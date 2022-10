OE2023: guerra na Ucrânia é o principal risco para o cenário macroeconómico

O Governo considera que os principais riscos para a concretização do cenário macroeconómico previsto para 2023 são externos, identificando como o mais forte a evolução da guerra provocada pela invasão russa da Ucrânia, pelo impacto na atividade económica e na inflação.

No cenário macroeconómico subjacente à proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), divulgado esta segunda-feira, 10 de outubro, o Governo prevê que a taxa de crescimento real do produto interno bruto (PIB) caia para um quinto da estimada para este ano, ficando-se por 1,3%.

Esta evolução terá como motor a procura interna, que deverá crescer 1,6%, compensando o contributo negativo da procura externa. O investimento terá um papel importante, aumentando 3,6%.

“O cenário macroeconómico apresentado está influenciado pelo atual contexto internacional marcado pelo elevado grau de incerteza quanto à evolução da guerra na Ucrânia”, considera o Governo, no relatório do OE2023.

“Uma evolução mais adversa da guerra, face ao assumido no cenário base, teria várias repercussões com impacto negativo no cenário apresentado”, acrescenta, destacando uma “maior pressão sobre os preços das matérias-primas e aumento das perturbações nas cadeias de produção”, o que pode traduzir-se “num aumento das pressões inflacionistas e a uma mais rápida desaceleração dos principais parceiros comerciais de Portugal, com consequente impacto negativo no crescimento da economia nacional”. Esta situação poderia conduzir a condições financeiras mais restritivas, com aumentos adicionais das taxas de juro para combater a inflação.

É, também, identificado como risco na envolvente externa o relacionado com a evolução da economia chinesa, nomeadamente pela “persistência das medidas restritivas com sucessivos confinamentos associados a uma política de Covid-zero, com impacto na produção e nas cadeias de abastecimento, reforçando as pressões inflacionistas”, mas também “problemas no sector imobiliário”, antecipando-se “novas quedas no investimento imobiliário nos próximos anos, com impacto significativo nos bancos, juros e poupança, influenciando de forma significativa a procura externa deste país, com reflexo negativo nas exportações mundiais”.

A proposta de OE2023 foi entregue esta segunda-feira, 10 de outubro, na Assembleia da República pela equipa do Ministério das Finanças.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, classificou a proposta apresentada como sendo de “estabilidade”, de “confiança no futuro” e de “compromisso”.

“Este é um orçamento das contas certas. Da redução da divida publica e redução do défice, porque isso é importante para o nosso futuro coletivo”, afirmou Fernando Medina.

A proposta de OE2023 vai ser debatida na generalidade a 26 e 27 de outubro, iniciando-se a apreciação na especialidade no dia seguinte. A votação final global está agendada para 25 de novembro.