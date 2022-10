OE2023: Madeira vai receber 13 milhões de euros para emprego e formação profissional

A Madeira deve receber 13,1 milhões de euros para o emprego e formação profissional, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2023, que foi entregue esta segunda-feira na Assembleia Legislativa da República.

Para a Região Autónoma dos Açores estão previstos 11,2 milhões de euros.

Estas verbas, refere o documento, são receitas próprias destas regiões autónomas.

Ao abrigo das transferências para políticas de emprego e formação profissional o Instituto do Emprego e Formação Profissional deverá ter 801,7 milhões de euros e a AD&C, I. P (3,6 milhões de euros).

Para a Autoridade para as Condições do Trabalho serão alocados 36,7 milhões de euros, “destinadas à melhoria das

condições de trabalho e à política de higiene, segurança e saúde no trabalho”.

Para a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional estão previstos 5,2 milhões de euros e para a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho outros 2,4 milhões de euros.