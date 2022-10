OE2023: Medidas para famílias pagarem menos IRS custam mais de mil milhões de euros

O governo estima um impacto orçamental de 1.010 milhões de euros devido às medidas ao nível do IRS como atualização dos escalões a 5,1%, que é a que tem um custo superior de 300 milhões de euros, seguindo a redução de retenções na fonte para apoiar encargos de habitação com 250 milhões e a reforma do mínimo de existência que representa 200 milhões, entre outras. O impacto orçamental consta da proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) entregue no Parlamento esta tarde.

Além do impacto da atualização dos escalões, o Executivo destaca que a redução de retenções na fonte para apoiar encargos de habitação custará 250 milhões de euros aos cofres do Estado, numa medida que prevê que os contribuintes com créditos à habitação e que aufiram até 2.700 euros mensais passam a ter uma redução da taxa do escalão de retenção na fonte com o objetivo de aliviar os efeitos das taxas de juro. Nas contas do Executivo, a medida abrange cerca de 1,4 milhões de titulares de crédito que passarão a reter menos para o IRS, visando os contribuintes com crédito à habitação, e que sejam trabalhadores por conta de outrem, que vão passar a ser tributados num escalão inferior em 2023.

“Tendo em vista mitigar, por via de um apoio à liquidez das famílias, os efeitos do aumento das taxas de juro no crédito à habitação, prevê-se a redução da taxa do escalão de retenção na fonte aplicável aos rendimentos de trabalho dependente”, avança o relatório do OE2023 que acompanha a proposta entregue no Parlamento. O acesso a este benefício será voluntário.

Já a redução transversal de taxas terá um impacto orçamental de 200 milhões de euros. O Governo propõe aqui a redução em dois pontos percentuais, de 23% para 21%, da taxa marginal do segundo escalão de IRS (e, em consequência, diminui a taxa média nos restantes escalões), a qual, diz, permitirá a redução de imposto a pagar para mais de dois milhões de agregados. Os rendimentos superiores a 7.479 euros e até 11.284 passam assim a ser tributados a 21%. Já o primeiro escalão passou a abranger rendimentos até 7.479 euros aos quais é aplicada uma taxa normal de 14,5%, contra anterior patamar de 7.116 euros.

A reforma do mínimo de existência está, por sua vez, avaliada em 200 milhões de euros, com a subida para 10.640 euros 2023 (face aos 9.870 euros em 2022), passando nos anos seguintes a ser atualizado em função da evolução do IAS. Com as novas regras, de modo a “conferir maior progressividade ao imposto”, vai passar-se de uma lógica de aplicação no final da liquidação para uma lógica de abatimento em fase anterior ao cálculo do valor do imposto a pagar, beneficiando, assim, as famílias com rendimentos mais baixos. Até agora, o mínimo de existência correspondia ao nível de rendimento mínimo assegurado a cada contribuinte após a aplicação dos impostos, isto é, sempre que o rendimento, depois da tributação, fosse inferior a esse mínimo, o Estado abdicava do imposto. Esta regra levava, contudo, um “conjunto significativo de agregados” que até tinham um rendimento bruto ligeiramente acima do mínimo de existência a ficar com um rendimento líquido igual a esse valor, realça o Governo.

Entre outras medidas, o Governo avalia em 30 milhões de euros o complemento abono de família e em 15 milhões o alargamento do IRS Jovem que passará a prever uma isenção de 50%, em vez de 30%, no primeiro ano, 40% no segundo, 30% no terceiro e quarto e 20% no quinto. Além disso, os limites máximos do benefício em cada ano vão subir. Hoje, o IRS Jovem corresponde a um benefício de 30% no primeiro e segundo anos (até 3.324 euros), 20% no terceiro e quarto anos (até 2.216 euros) e 10% no último ano (até 1.108 euros), o que significa que o reforço proposto pelo Governo é considerável.

Quanto ao aumento das deduções no IRS a partir do segundo filho, a medida, segundo o Executivo, terá o impacto de 10 milhões de euros. O Governo prevê, neste caso, que as famílias com dois filhos ou mais que tenham até seis anos passem a ter direito a uma dedução de 900 euros a partir do segundo dependente e por cada um deles. Objetivo é que quando exista mais de um dependente, o segundo e seguintes tenham direito a mais 300 euros cada, de dedução personalizante que somam aos 600 euros que estão já previstos por cada filho. A lei prevê, atualmente, uma dedução de 150 euros e 75 euros, respetivamente, para o segundo dependente e seguintes que, ultrapassando os três anos, não ultrapassem seis anos de idade até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto, independentemente da idade do primeiro dependente.

Por último, nas contas do Governo, o incentivo ao autoconsumo e venda de excedente de produção de energias renováveis à rede, tem um impacto orçamental de cinco milhões de euros.