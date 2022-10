OE2023: Número de empresas nos programas de inovação do turismo quase duplica

O Governo quer um sector turístico com mais inovação e cooperação entre empresas e startups. A proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), entregue esta segunda-feira no Parlamento, prevê a quase duplicação do número de empresas participantes nestes programas de ideação, aceleração e inovação aberta no turismo para 250 startups e 50 empresas.

Em causa estão iniciativas de aceleração da digitalização e de adoção de soluções inovadoras, comtempladas no Plano Turismo +Sustentável 20-23 e no Programa Empresas Turismo 360º, cujo principal objetivo é promover o investimento num sector que vale mais de 14% da economia nacional.

Nas Grandes Opções do Plano até 2026, entregues com a proposta de OE2023, o Executivo liderado por António Costa reitera ainda que pretende incentivar o empreendedorismo, iniciando um novo ciclo da Estratégia Nacional de Empreendedorismo para o triénio 2022-2024. Esta é uma das estratégias nacionais que está em vigor, porém a intenção é igualmente dar gás à Estratégia Nacional de Dados e Estratégia Nacional de ‘Smart Cities’, que se encontram em elaboração.

As metas para os empreendedores mantêm-se face à anterior proposta: duplicar os principais indicadores (número de startups, peso no PIB, postos de trabalho e captação de investimento) e alocar 125 milhões de euros do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência. O montante visa também continuar a apoiar a instalação da sede da Europe Startup Nations Alliance (ESNA) em Lisboa e reforçar “as principais linhas de financiamento numa lógica de matching funding”.

“Apesar da evolução positiva registada nos últimos anos, o investimento, incluindo em I&D, não atingiu ainda a média europeia, o que potenciaria a aceleração da transformação estrutural do país em torno de atividades com maior valor acrescentado. As PME portuguesas têm ainda uma baixa proporção de investimentos em tecnologia digital e, no caso das empresas startups, apresentam níveis de sobrevivência mais baixos em Portugal (56%) do que em outros países europeus (69%, UE27, dados de 2017)”, lê-se no documento apresentado esta tarde.