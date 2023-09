As ofertas de emprego em Portugal caíram no segundo trimestre do ano quer em comparação com os três meses anteriores (-16%) quer com o ano passado (-47%), de acordo com o relatório da Fundação José Neves. Saiba quais as profissões mais e menos procuradas.

5 Setembro 2023, 12h10

O volume de ofertas de emprego entre abril e junho de 2023 foi cerca de metade do registado no segundo trimestre de 2022. Aliás, apesar da recuperação face ao início do trimestre, o volume de ofertas mensais em junho foi inferior ao registado em janeiro (-18%), mês com mais ofertas nos primeiros seis meses do ano.

As profissões que registaram um decréscimo a nível das ofertas de emprego superior a 90% foram as seguintes: trabalhadores manuais de artigos têxteis, couro e materiais similares; trabalhadores de vidro de ótica, salineiros, fogueteiros, revestidores manuais e escolhedores; trabalhadores qualificados da floresta e similares; técnicos e assistentes de veterinários e operadores de máquinas para o fabrico de produtos têxteis, de pele com pelo e couro.

Porém, “apesar da volatilidade registada no número de ofertas mensais de emprego ao longo dos últimos anos devido às diferentes fases da crise pandémica e aos subsequentes impactos na atividade económica, as profissões mais procuradas têm sido bastante consistentes ao longo do tempo”, segundo a fundação.

“Sete profissões do top dez das profissões mais procuradas no segundo trimestre de 2023 também estavam no top do segundo trimestre de 2022. São estas, na sua maioria, profissões com uma forte componente tecnológica e com ligação ao sector do comércio”, lê-se no relatório divulgado publicamente esta manhã.

É o caso dos analistas de sistemas e dos engenheiros biomédicos, de engenhos explosivos, de salvamento marítimo, de materiais, óticos e de segurança, que até subiram três posições entre as mais procuradas, ocupando o primeiro e o quinto lugar do ranking, respetivamente.

Por outro lado, os programadores de software e os operadores de caixa e outros trabalhadores relacionados com vendas deixaram de ser as duas profissões mais procuradas, porque caíram dois lugares para a terceira e quarta posições da tabela no último trimestre.

Quais as dez profissões mais procuradas?