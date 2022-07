Oitante com lucros de 24 milhões em 2021 a subirem 90% num ano

A Oitante, sociedade anónima criada em dezembro de 2015, após a resolução do Banif com o objetivo de gerir os ativos depreciados do banco fundado por Horácio Roque, reportou que, durante o exercício de 2021, alcançou resultados líquidos positivos no montante de 24 milhões de euros, o que representa um aumento de 89,6% face ao ano anterior.

A instituição liderada por Miguel Artiaga Barbosa revelou ainda que os capitais próprios atingiram os 135,1 milhões de euros, mais 21,6% face a 2020.

Já o total do ativo reduziu-se em 133,9 milhões de euros, para os 191,9 milhões de euros.

A carteira de imóveis do universo Oitante diminui 27% (pois foram vendidos -575 imóveis), já o valor nominal da carteira de crédito reduziu-se em 24%.

Durante 2021, a Oitante amortizou 161 milhões de euros do seu empréstimo obrigacionista de 746 milhões de euros, contraído aquando da sua constituição a 20 de dezembro de 2015 por força da resolução do Banif, tal como já tinha sido anunciado.

Já este ano, no passado dia 4 de julho, a Oitante informou ter concluído com sucesso o pagamento integral do seu empréstimo obrigacionista, antecipando o seu vencimento em 3 anos e meio. A poupança de juros resultante do pagamento antecipado do empréstimo obrigacionista, entre 2016 e 2022, estima-se em 110 milhões de euros.