Olaf Scholz reuniu com a Sérvia e o Kosovo em Berlim, mas não ao mesmo tempo

A Alemanha pediu à Sérvia e ao Kosovo que retomem o diálogo e resolvam as suas diferenças de longa data, a fim de avançarem para a adesão à União Europeia. O chanceler germânico, Olaf Scholz, que se encontrou com o primeiro-ministro kosovar, Albin Kurti, e mais tarde com o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, em Berlim, enfatizou que a guerra da Rússia contra a Ucrânia criou uma nova urgência para resolver os problemas nos Balcãs Ocidentais.

“Especialmente em tempos como estes, quando uma guerra brutal está a ser travada na nossa vizinhança próxima, é de importância central que ambos os países resolvam gradualmente os seus conflitos”, disse, citado pelos jornais alemães. “Ao fazerem isso, estarão a contribuir para a paz e a segurança, não apenas nos Balcãs Ocidentais mas em toda a Europa”, acrescentou.

Para provar, se acaso fosse necessário, que a convergência dos países é de extrema dificuldade, Scholz viu-se obrigado a receber os dois governantes em momentos diferentes – sendo certo que a primeira tentativa de Berlim foi juntar os dois para uma reunião conjunta com o chanceler alemão. O kosovar é o sérvio só se encontrariam mais tarde num jantar informal, mas já não com na presença de Scholz.

Scholz reafirmou o apoio da Alemanha ao diálogo Kosovo-Sérvia, liderado pela União, e disse que Berlim continuará os seus esforços para facilitar o processo. Ora, sucede que o processo está emperrado há muito, uma vez que a Sérvia continua a recusar aceitar a independência do Kosovo – unilateralmente proclamada em 2008 – e o governo kosovar, depois de décadas de espera, decidiu desde 2021 endurecer a sua posição face a Belgrado.

Por outro lado, a União também não pode afirmar que tem feito o seu trabalho. Desde logo porque deu provas – antes do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia – que a entrada dos seis países dos Balcãs Ocidentais no bloco estava muito longe de ser uma prioridade estratégica. Mas também porque colocou a gestão da questão nas mãos de um comissário húngaro, Oliver Varhelyi, repetidamente acusado (nomeadamente por vários membros do Parlamento Europeu) de fazer tudo para contrariar as opções da própria União e fomentar a discórdia nos Balcãs.

A guerra veio mudar tudo. A União entrou em ‘pânico’ com a evidência de que a Rússia tem uma grande influência nos Balcãs (região onde a presença de eslavos é das mais significativas) e está a fazer tudo para impedir que essa influência cresça. Pior ainda, os 27 querem impedir que uma intervenção armada da Rússia nos Balcãs seja uma espécie de desenvolvimento natural da invasão da Ucrânia.

Em 2011, a União iniciou um processo de diálogo para normalizar as relações entre o Kosovo e a Sérvia, mas o processo foi interrompido. A antiga província sérvia de Kosovo declarou independência em 17 de fevereiro de 2008 e é reconhecida por mais de 100 países, incluindo Portugal, os Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Turquia. A Espanha – devido às tensões separatistas dentro da sua fronteira – não faz parte deste grupo.

Atitude mais ou menos idêntica tem o presidente russo, Vladimir Putin, que em finais do passado mês de abril, comparou o Kosovo com as duas regiões separatistas da Ucrânia, Donetsk e Luhansk. Em uma reunião com o secretário-geral da ONU, António Guterres, no Kremlin, Putin disse que “perante um precedente, as repúblicas do Donbass podem fazer o mesmo”. Ora, o Kosovo é um precedente.

Já de regresso ao seu país, o presidente Vucic disse, citado pelos jornais locais, que “não escondi a nossa posição durante a conversa com o chanceler Scholz” – referindo-se ao facto de a Sérvia não apoiar as sanções contra a Rússia e não contar vir a mudar de opinião.

Vucic acrescentou que as conversas que teve com as autoridades alemãs não foram fáceis. “A Alemanha é o país europeu mais forte em todos os sentidos, não podemos escolher e mudar a sua posição sobre a questão do Kosovo porque isso não vai acontecer”. Mas não foi a única dificuldade: o presidente sérvio disse também que a conversa ao jantar com o primeiro-ministro do Kosovo foi “muito difícil”.

Seja como for, no próximo dia 13 de maio, em Bruxelas, o diretor do Gabinete para o Kosovo do governo da Sérvia, Petar Petkovic, tentará chegar a um acordo que permita o regresso do diálogo. Mas o mais certo é que tudo se mantenha dependente do reconhecimento da independência do Kosovo por parte da Sérvia – algo que Vucic não parece ser capaz de fazer, até porque seria uma posição extremamente impopular.