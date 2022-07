Olimpíadas Munique 72: 50 anos depois dos atentados, famílias contestam indemnização

As imagens correram o mundo: um comando palestiniano sequestrou a equipa olímpica de Israel que estava na Aldeia Olímpica por ocasião dos Jogos Olímpicos de Munique em 1972. O resultado foi a morte de 11 israelitas e a criação de uma lenda: diz-se que a Mossad, a polícia secreta israelita, passou os anos seguintes a perseguir os autores do atentado e que nenhum terá escapado com vida. Ao mesmo tempo, em Munique, vários atletas de origem judaica – entre eles a estrala maior da natação norte-americana, Mark Spitz (vencedor de sete medalhas olímpicas de ouro só em 1972) – deixavam o país.

Meio século depois, as famílias das vítimas devem receber uma indemnização da Alemanha. Um porta-voz do Ministério do Interior confirmou ao jornal “Spiegel” que foi tomada a decisão de “rearticular as graves consequências para as famílias das vítimas em termos imateriais e materiais”.

No entanto, o contencioso de cinco décadas sobre os pagamentos da compensação não foi resolvido. “A quantia que nos ofereceram é um insulto”, disse Ankie Spitzer, porta-voz das famílias das vítimas e viúva do técnico de esgrima André Spitzer, morto em 1972. “Estamos dececionados”, citam os jornais alemães.

A indemnização surgiu do facto de os israelitas mortos estarem na Alemanha (dois foram mortos na Aldeia Olímpica e os outros morreram durante uma operação de libertação fracassada no aeródromo de Furstenfeldbruck), mas também porque, entretanto, as autoridades alemãs foram acusadas de negligenciarem avisos de uma possível ação terrorista, o que se revelou fatal.

O porta-voz do ministério alemão explicou que uma revisão abrangente dos eventos da época e contribuições financeiras renovadas devem agora “expressar a relação especial da Alemanha com o Estado de Israel” e criar o ponto de partida para “uma nova e viva cultura da memória”. Assim, alega o ministério federal, deve ser criada uma comissão de historiadores de ambos os países para tratar do assunto.

O ministério não forneceu qualquer informação sobre o valor da indemnização. “Conversas confidenciais com os representantes das famílias das vítimas” estão em andamento, o que serviu para que não fossem indicados detalhes.

Recorde-se que, naqueles dias 5 e 6 de setembro, um polícia alemão também perdeu a vida.