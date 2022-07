Oliver Blume substitui Herbert Diess como CEO do grupo Volkswagen

O presidente executivo (CEO) do grupo Volkswagen, Herbert Diess, vai abandonar o cargo, sendo substituído por Oliver Blume, atual CEO da Porsche, a partir de 1 de setembro, foi anunciado esta sexta-feira.

O conselho geral e de supervisão do grupo VW (fabricante alemã de veículos automóveis) realiza uma mudança de geração e agradece a Herbert Diess pelo contributo para a transformação do grupo, assinala em comunicado.

Com as alterações, o diretor financeiro do Grupo VW, Arno Antlitz, também assume o cargo de diretor de operações.