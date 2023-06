A missão serviu para apresentar o sector do Azeite em Portugal. “A visita de entidades internacionais esteve focada na realidade do setor olivícola a nível nacional e nas suas boas práticas sustentáveis”, lê-se na nota.

21 Junho 2023, 18h30

A Olivum – Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal reuniu-se com uma delegação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations) bem como representantes do Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD) e do setor olivícola marroquino, para apresentar e aprofundar a olivicultura do Alentejo.

A missão serviu para apresentar o sector do Azeite em Portugal. “A visita de entidades internacionais esteve focada na realidade do setor olivícola a nível nacional e nas suas boas práticas sustentáveis”, lê-se na nota.

A Olivum deu a conhecer não só as suas melhores práticas de sustentabilidade, como o Programa de Sustentabilidade de Azeite do Alentejo (PSAA), um projeto pioneiro a nível internacional.

“Portugal está entre os maiores produtores olivícolas do mundo e é nossa missão continuar a fazer crescer o setor, através das melhores práticas. O PSAA é a prova que há ainda um caminho a percorrer e que cada entidade ou produtor é parte integrante neste projeto que é já um case study. Receber a FAO e a EBRD é para nós motivo de grande orgulho, e reflete o interesse destes importantes decisores no trabalho que temos vindo a desenvolver”, afirma em comunicado Gonçalo Moreira, Coordenador do PSAA.

Já Emmanuel Hidier, Sénior Economist da FAO, reconheceu “o esforço da Olivum para desenvolver a certificação de um referencial completo de boas práticas de sustentabilidade para o sector do azeite é algo muito inovador e disruptivo”.

“Algumas dimensões deste projeto são particularmente interessantes para Marrocos, como por exemplo os aspetos relacionados com a eficiência do uso da água e a gestão dos subprodutos. Com o nosso parceiro, o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, a FAO tem vindo a apoiar o desenvolvimento sustentável do sector do azeite na Jordânia, em Marrocos, na Tunísia, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, e a experiência de Portugal é verdadeiramente inspiradora para todos os países mediterrâneos”, acrescentou Hidier.

A Olivum lembra que no final de junho, dar-se-á por terminada a primeira fase do PSAA, durante a qual foi criada uma plataforma de autoavaliação que permite ao produtor avaliar e garantir a sustentabilidade da sua produção.

“Será apresentada, no próximo dia 27 de junho, a segunda fase do Programa, que tem como objetivo utilizar e colocar estas ferramentas em prática, em contexto real, nos olivais e lagares”, refere a associação que acrescenta que o PSAA visa consolidar e otimizar o desempenho do setor olivícola, que se encontra em pleno crescimento, reforçando o seu papel no ambiente, na economia, na sociedade e na cultura da região do Alentejo e de Portugal.