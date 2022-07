Onda de calor é das mais extremas na Espanha desde que há registo

A onda de calor na Europa tem atingido diversos países, entre os quais a Espanha que se depara com uma das ondas de calor mais elevada alguma vez registada.

A onda de calor na Península Ibérica e nas Ilhas Baleares, que teoricamente terminou na terça-feira, teve uma anomalia – ou seja o desvio entre a temperatura a partir da qual se pode falar de uma onda de calor e a que finalmente atingiu níveis “muito altos”, de 42°, segundo dados preliminares e preliminares de fontes da Agência Meteorológica do Estado (Aemet) citadas pelo “El País”.

Até ao momento, a onda mais poderosa que tinha sido registada foi a de agosto de 2021 , quando ocorreu uma anomalia de 41°.

Além de bater o pior em intensidade, a mais recente onda de calor está entre as três primeiras das mais longas da história espanhola. Segundo fontes próprias da agência, embora inicialmente as previsões apontassem para que a onda de calor começasse domingo dia 10 na Península Ibérica e nas Baleares, a posteriori os dados reais confirmaram que no dia anterior os limiares de temperatura, extensão.

Desta forma, “este episódio começou no dia 9 e durou pelo menos até o dia 18”. O período mais longo até o momento ocorreu em junho e julho de 2015, que durou 26 dias e em 2003 de julho e agosto de 2003, tendo durado 16 dias.

Um terceiro aspeto que os especialistas analisam para estabelecer o ranking das piores ondas de calor é a extensão geográfica. Segundo a Aemet, o dia com maior número de províncias afetadas foi o dia 15 de julho , com 36.

Assim, a onda sentida nos últimos dias é mais intensa da história documentada e a terceira mais longa e extensa. Na ausência de uma análise climatológica aprofundada que ratifique ou altere esta “avaliação provisória”, a Aemet já considera esta onda “extraordinária e histórica”.

“O facto de ela estar posicionada entre as três piores em intensidade, duração e extensão sublinha a sua natureza excecional, já que uma onda pode se destacar por qualquer uma dessas três variáveis, mas não por todas ao mesmo tempo”, explica Beatrice Hervella porta-voz da agência.

Beatrice Hervella acrescentou ainda que o dados são provisórios “porque as informações de algumas estações ainda têm de ser incorporados na análise para poder fechá-la e porque ainda estamos dentro do horizonte de eventos” que poderão prolongar a onda por mais dias.