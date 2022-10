Criado com mestria o artesanato é uma obra de arte. É por isso que cada vez mais marcas de luxo consideram como essencial o trabalho dos artesãos no processo de elaboração das suas peças mais exclusivas. Tradição, inovação e cultura são características compartilhadas entre o mercado de luxo e o mundo do artesanato, que, juntos, protagonizam sucessos nas passarelas e montras do mundo inteiro.