A organização não-governamental (ONG) timorense La’o Hamutuk aplaudiu a posição do Estado timorense na defesa dos direitos da população de Myanmar, condenando a ação da junta militar que expulsou um diplomata de Timor-Leste.

1 Setembro 2023

“La’o Hamutuk aplaude o Estado de Timor-Leste que condenou veementemente a ação do regime militar de Myanmar que expulsou a missão diplomática de Timor-Leste porque Timor-Leste defendeu a justiça e a democracia para o povo de Myanmar”, refere uma carta aberta da organização.

“Enquanto organização da sociedade civil que defende a democracia, os direitos humanos e a solidariedade em Timor-Leste e em todo o mundo, estamos muito orgulhosos da decisão do nosso Governo e do primeiro-ministro de instar os líderes das nações da ASEAN [Associação de Nações do Sudeste Asiático] a manifestarem-se em apoio dos direitos humanos e da democracia que foram atacados pela junta militar em Myanmar”, refere o documento enviado ao chefe do Governo, Xanana Gusmão.

A junta militar do Myanmar (antiga Birmânia) ordenou, no passado sábado, a expulsão do encarregado de negócios de Timor-Leste em Rangun, em protesto contra posições recentes das autoridades timorenses sobre o país.

“O Ministério dos Negócios Estrangeiros em nome do Governo da República da União de Myanmar pede ao encarregado de negócios da embaixada da República Democrática de Timor-Leste, Avelino Fernandes Ximenes Pereira, para deixar Myanmar o mais tardar até 01 de setembro”, refere uma nota da diplomacia da junta a que a Lusa teve acesso.

Em reação, o Presidente timorense, José Ramos-Horta, considerou que Timor-Leste se deve sentir orgulhoso, porque a expulsão é uma resposta à defesa dos direitos humanos.

“É uma daquelas situações em que nós nos orgulhamos. Por atos de coerência na denúncia de golpes militares e na denúncia de crimes graves, crimes contra a humanidade, e, se por isso, expulsam o nosso encarregado de negócios, é motivo para nos orgulharmos”, sublinhou.

O chefe de Estado timorense garantiu, por outro lado, que Timor-Leste continua a apoiar a posição da ASEAN e os esforços da organização para resolver a situação em Myanmar.

“Timor-Leste não tem uma posição diferente da ASEAN, que é de condenar o golpe militar, os massacres de população civil, de mulheres e crianças. E os militares responsáveis são tão responsáveis por crimes contra a humanidade em Myanmar, como [o Presidente russo Vladimir] Putin é responsável por crimes contra a humanidade na Ucrânia”, afirmou Ramos-Horta em reação à expulsão do diplomata timorense.

A La’o Hamutuk considerou que a postura de Timor-Leste sobre esta matéria traduz coerência na defesa dos “princípios e valores humanos que ainda não permitiram ao povo de Myanmar emergir do seu longo sofrimento”.

“O conflito em Myanmar é contra o povo e o sistema democrático local. Toda a população, incluindo ativistas, crianças, mulheres, minorias e pessoas vulneráveis, sofre há muitos anos sob a ditadura militar”, sublinha.

A ONG timorense declara firme apoio ao protesto do Governo de Timor-Leste contra a expulsão do encarregado de negócios em Myanmar, decidida pela junta militar, considerando tratar-se de “um exemplo de como esse regime ignora as normas diplomáticas”.

“Pedimos aos líderes de todas as nações da ASEAN que não fechem os olhos e ignorem o imenso sofrimento do povo de Myanmar por causa de interesses comerciais ou políticos”, acrescenta a carta da ONG.

“Instamos a comunidade da ASEAN, o secretário-geral das Nações Unidas e as principais nações a agirem com urgência e prudência para aplicar sanções económicas, diplomáticas e políticas para apoiar o Governo de Unidade Nacional a restaurar a democracia em Myanmar, de acordo com os princípios da Declaração Universal dos Direitos do Homem”, conclui.

