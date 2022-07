Online responsável por 78% dos primeiros contactos entre clientes e o banco

A Salesforce, empresa tecnológica multinacional líder em Customer Relationship Management (CRM), acaba de divulgar o mais recente relatório 2022 Future of Financial Services, que analisa as principais tendências do setor financeiro, entre instituições bancárias, seguradoras e empresa de gestão de património.

O destaque vai para importantes alterações comportamentais dos consumidores, também impulsionadas pela pandemia Covi-19 e, hoje, 78% dos primeiros contactos entre clientes e um banco é feito por um canal online – website ou aplicação, segundo o estudo.

O relatório conclui que 70% dos clientes diz que a pandemia Covid-19 elevou as suas expectativas quanto capacidade digital das empresas; que apenas 15% dos clientes bancários afirmam que as suas necessidades estão a ser antecipadas pelo setor; e que a automação ganhou novo relevo no setor financeiro onde as necessidades do cliente, com a burocracia e processos, são mais complexas.

O mundo avança para uma maior digitalização e por isso os clientes de Instituições de Serviços Financeiros (ISF) estão a escolher cada vez mais opções digitais para as atividades diárias como depósitos e pagamentos.

Na economia digital, os consumidores valorizam a simplicidade, transparência e personalização.

Os consumidores de serviços financeiros preferem cada vez mais o online para a realização de transações. O setor bancário lidera a transformação digital, acima das instituições seguradoras e as de gestão de património, com 78% dos clientes a estabelecer uma primeira ligação com um banco através de um site ou aplicação.

Os clientes bancários são os primeiros a adotar o digital, mas mesmo em setores com ofertas mais complexas, o número de clientes que preferem serviços online está a crescer. No setor dos seguros, 44% dos entrevistados começam agora as suas conexões online e, no setor de gestão de património, são 42% os que já o fazem.

As experiências digitais fornecidas devem ir ao encontro do que os clientes esperam, sendo que, em média, um terço dos clientes relatam estar prontos para mudar de fornecedor se a experiência ficar aquém das expectativas. Da mesma forma que um terço dos clientes do setor ponderam mudar de fornecedor caso este não consiga fornecer experiências intuitivas e transparentes.

De acordo com o 2022 Future of Financial Services da Salesforce, os clientes do setor não se pouparam a críticas. Pois na verdade, menos de 15% dos clientes de instituições financeiras “concordam fortemente” que suas necessidades financeiras estão a ser antecipadas.

“O cliente de hoje espera mais, e a personalização é fundamental para aumentar a sua satisfação e retenção. São estes clientes que esperam que as ISF deem um passo além de apenas atenderem aos seus pedidos, para anteciparem e entregarem o que os consumidores vão querer ou precisar no futuro”, refere a Salesforce.

Na verdade, os resultados do relatório mostram que três dos cinco principais pontos problemáticos na experiência de utilizador estão todos relacionados com a má personalização.

Os bancos, as seguradoras e as instituições de gestão de património estão a enfrentar grandes desafios quando se trata de centralizar os dados dos clientes para oferecer um serviço personalizado.

As instituições financeiras também estão aquém na forma como priorizam o bem-estar financeiro dos seus clientes, sendo esta uma oportunidade das empresas aumentarem a satisfação do cliente através da tecnologia, libertando funcionários da linha da frente para poderem lidar com casos mais complexos.

Atualmente, os clientes atribuem pontuações baixas à assistência recebida quando transferidos para um agente ou canal de atendimento ao cliente.

A utilização de Bots virtuais e de outras ferramentas podem ajudar a aliviar essas preocupações, conclui o estudo.

A automação ganha assim um novo relevo, especialmente no setor financeiro onde as necessidades do cliente – e a papelada dos processos – são mais complexas.

Com a automação, as empresas podem eliminar erros de entrada de dados, enquanto aceleram drasticamente o tempo necessário para processar as informações do cliente.

O estudo diz que “com a automação, as ISF podem gerir ainda relatórios e insights poderosos que ajudam na tomada de decisões informadas e orientadas por dados, e a encontrar novas maneiras de otimizar processos”.

A Salesforce diz que as parcerias são essenciais para preencher falhas nos serviços. “De acordo com os dados do relatório hoje divulgado, as ISF devem considerar parcerias com diferentes empresas fornecedoras para criarem melhores experiências para os clientes”.

Assim, as instituições financeiras devem subcontratar analistas de dados, para enriquecerem as informações que têm dos seus clientes, melhorando a personalização. “Através dos dados podem ainda retirar informações comportamentais e remover pontos de fricção”.

As instituições devem ainda “criar parcerias com designers UI/UX, para experiências digitais bem construídas, pois os clientes associam boas experiências a maior segurança e confiança”.

“A faturação e as margens continuam a ser importantes, embora a análise da Salesforce seja clara sobre as ISF precisarem de medir e analisar métricas-chave para análise de comportamentos, como os logins, sessões de chatbot, depósitos diretos e outros, otimizando os seus serviços financeiros”, refere a análise.