Os quase 200 países, que assinaram e ratificaram o Acordo de Paris, comprometeram-se a limitar o aquecimento a um máximo de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais.

8 Setembro 2023, 18h05

A Organização das Nações Unidas (ONU) reforçou o apelo a mais esforços “em todas as frentes” para atingir as metas climáticas, alertando que as nações não estão a cumprir os objetivos negociados há quase uma década para travar o aquecimento global.

O apelo surge num relatório recente da ONU, que constituirá a base das conversações da COP28, que vai decorrer no final do ano no Dubai, e que reúne uma avaliação de dois anos dos objetivos do Acordo de Paris sobre o clima de 2015.

Os quase 200 países, que assinaram e ratificaram o Acordo de Paris, comprometeram-se a limitar o aquecimento a um máximo de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais.

Em paralelo, as duas centenas de nações comprometeram-se a apresentar um relatório de progresso até 2023, não obstante gozarem de autonomia em matéria de ação climática.

A ONU alerta, porém, que os compromissos em curso para a redução das emissões são insuficientes para manter as temperaturas dentro do limiar de 1,5º C. De acordo com as recomendações apresentadas no relatório, são necessárias 20 gigatoneladas de reduções adicionais de CO2 nesta década, bem como zero emissões líquidas globais até 2050, para o cumprimento desses valores.

Apesar de o “Acordo de Paris ter impulsionado uma ação climática quase universal, estabelecendo objetivos e enviando sinais ao mundo sobre a urgência de responder à crise climática”, a ONU alerta que “é necessário muito mais em todas as frentes”.

O documento da ONU insta ainda os países a reduzirem a utilização de energia a carvão “ininterruptamente” em 67-92% até 2030, eliminando-a praticamente como fonte de eletricidade até 2050.

A COP28 vai decorrer entre 30 de novembro a 12 de dezembro, sendo esperados acima de 70 mil participantes, entre chefes de estado, funcionários governamentais, líderes da indústria internacional, bem como representantes do sector privado, entre outros.