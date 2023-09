António Guterres “está refém das decisões unilaterais dos membros do Conselho de Segurança” e por isso, este é um momento muito ingrato para o português. Veja a análise do embaixador Francisco Seixas da Costa a este e outros temas da atualidade internacional.

“A Assembleia Geral é marcada por um momento de falta de poder da ONU”. Para Francisco Seixas da Costa, é um momento muito ingrato para António Guterres, que está – como os seus antecessores antes dele – refém das decisões unilaterais dos membros do Conselho de Segurança. A ONU arrisca ser uma segunda versão da defunta Sociedade das nações.

Enquanto isso, a guerra segue com os dois lados empatados, como acontece há muitas semanas. Mas os ‘empates’ não se verificam nos países europeus: na Eslováquia, com eleições a 30 de setembro, os ‘desalinhados’ do apoio à Ucrânia estão a ganhar força.

