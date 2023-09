O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, defendeu hoje que a Rússia “não tem qualquer direito a ter armas nucleares”, acusando Moscovo de promover o terrorismo global.

19 Setembro 2023, 19h46

Na sua primeira participação presencial numa Assembleia Geral da ONU, Zelensky acusou Moscovo de fazer chantagem com armas nucleares, mas também com a alimentação e com a energia.

O líder ucraniano lembrou que a Rússia é um agressor frequente, recordando as intervenções militares na Moldova e na Geórgia e pediu à comunidade internacional para se unir e contrariar esta ambição expansionista.