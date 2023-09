Open de Portugal: Três portugueses dentro do ‘cut’ liderado por jogador espanhol

Os profissionais portugueses Tomás Bessa, Ricardo Santos e Ricardo Melo Gouveia asseguraram hoje a qualificação para as últimas duas voltas do 61.º Open de Portugal, que decorre até domingo no traçado do Royal Óbidos Golf Resort.

15 Setembro 2023, 19h43