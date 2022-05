Open House Lisboa 2022 propõe-se desvendar a “rebeldia do invisível”

“Se retirássemos as fachadas, que cidade ficaria à vista? Onde começa e acaba a identidade da cidade?” Estas são apenas duas das várias questões colocadas pela dupla de comissários da 11ª edição do Open House Lisboa, os arquitetos Sofia Couto e Sérgio Antunes, que terá lugar no fim de semana de 14 e 15 de maio.

O evento que todos os anos serve de “passaporte” para o público aceder e conhecer espaços públicos e privados, contemporâneos ou históricos, através de visitas guiadas, escolheu para 2022 o tema “A Rebeldia do Invisível”.

O ateliê fundado por Sofia Couto e Sérgio Antunes aposta nesta edição em refletir sobre a dualidade entre a intervenção interior e exterior. Para o efeito, o Open House Lisboa apresenta 69 espaços em Lisboa e Almada, 40 dos quais em estreia absoluta. O desafio está plasmado no comunicado divulgado hoje, aquando da apresentação da 11ª edição: “Se o exterior dos edifícios está limitado pelas normas urbanísticas para preservação da identidade colectiva, os interiores são do domínio privado, um património invisível que evolui de forma mais livre. Formam uma segunda linha, um campo de criatividade e transformação do espaço mais expressivo”, lê-se.

Caberá assim aos especialistas do Open House guiar o público pelos percursos urbanos propostos, precisamente para revelar esse “invisível”, mas sem nunca esquecer o exterior e as suas diversas identidades.

Para tal foram pensados cinco cinco Percursos Urbanos acompanhados em Lisboa por Flávio Lopes, Joana Stichini Vilela, Lucinda Correia e Vítor Belanciano e em Almada por Paula Melâneo. Os temas são diversos, como não poderia deixar de ser: desde questionar os “Desafios da arquitectura contemporânea na cidade antiga” a “Imaginar o centro”, passando pelo “Elogio da deriva – guia para se perder em Lisboa”.

Daniel Blaufuks, fotógrafo e artista multidisciplinar, é o autor do Passeio Sonoro desta edição – Do Cais do Sodré ao Rossio – e acompanha-nos, num tom intimista, por uma Lisboa feita arquivo de recordações cristalizadas com nitidez fotográfica. Pode ser feito em qualquer momento e ao seu ritmo. Uma forma de reencontrar a cidade por outros “olhos”. As Colecções é outra iniciativa que decorre paralelamente e que consiste em roteiros temáticos com visitas livres ou que propõem explorar bairros, para simplificar a experiência neste evento.

Tal como o programa Plus, que complementa e valoriza as visitas com performances, concertos, ensaios e exposições. E a vontade de promover uma maior inclusão, alargando o Open House a todos os visitantes. Assim, foi pensado um programa de Visitas Acessíveis, ou seja, visitas sensoriais enriquecidas com materiais tácteis, para pessoas cegas e de baixa visão ou com deficiência cognitiva, que irão decorrer em conjunto com o público júnior e suas famílias, no âmbito do Programa Júnior, dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos. Estas visitas requerem marcação prévia, por email, até dia 12 de maio para actividades@trienaldelisboa.com

No geral, as visitas são por ordem de chegada. Apenas alguns espaços exigem marcação, que poderá ser feita a partir de dia 9 de maio. O Open House Lisboa é uma coprodução da Trienal de Lisboa e da EGEAC, que conta novamente com as parcerias estratégicas da Câmara Municipal de Lisboa e da Câmara Municipal de Almada. Consulte aqui o programa completo.