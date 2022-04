OpenSea lidera mercado de venda e compra de NFT

Os NFT têm sido a grande revelação do mundo da arte nos últimos tempos. No centro deste mercado, que já vale 17 mil milhões de dólares (15,7 mil milhões de euros), está a plataforma OpenSea, o principal meio de compra e venda destes ativos.

A título de comparação, o OpenSea é como se fosse uma Amazon de NFT. É um mercado online que permite que as pessoas criem, vendam e comprem estes ativos facilmente, sendo uma das maiores plataformas de negociação de NFT e que já conta com mais de 1,5 milhões de utilizadores ativos, de acordo com a “CNBC”.

O passado mês de janeiro, foi o mês com o maior atividade na OpenSea quando registou um volume de negociação mensal de quase cinco mil milhões de dólares (4,63 mil milhões de euros), superando assim o anterior máximo que tinha sido registado em agosto de 2021.

Paralelamente a este crescimento explosivo, no entanto, a plataforma também tem enfrentado o escrutínio das queixas dos utilizadores na plataforma relacionadas com fraudes e plágio. O crime de relacionado com criptoativos disparou quase 79% em 2021, em comparação com 2020, de acordo com dados da Chainalysis.

“Temos estado a olhar para a manipulação do mercado e o plágio, bem como o esquema de phishing, que também é algo que tem vindo a entrar no espaço dos NFT”, explicou Kim Grauer, diretora de investigação da Chainalysis à “CNBC”.

De acordo com a “CNBC”, a OpenSea diz que “priorizamos a confiança e segurança de todas as pessoas no OpenSea, e estamos a trabalhar arduamente para garantir que criadores, compradores e vendedores se sintam apoiados pelas nossas políticas, ferramentas e serviços”.

A concorrência no espaço NFT também tem vindo a aquecer, uma vez que os reguladores estão a prestar mais atenção à indústria dos criptoativos.