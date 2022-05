Operação Marquês: Juiz Carlos Alexandre não será julgado por distribuição manual de processo

Um processo de impugnação da medida de resolução do BES tinha sido interposto por duas entidades, uma detentora de obrigações subordinadas outra detentora de ações. O Supremo Tribunal de Justiça português, chamado a pronunciar-se no âmbito de dois recursos interpostos, teve dúvidas sobre a compatibilidade da legislação nacional com fundamento na qual foi adotada a Medida de Resolução do BES com o direito da União Europeia.