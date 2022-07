Operação policial nas favelas do Rio de Janeiro faz 18 mortos

Pelo menos 18 pessoas morreram na sequência de uma operação policial levada a cabo ontem, quinta-feira, pelas autoridades brasileiras na favela do Alemão, no Rio de Janeiro, de acordo com a “Euronews”. Foi a quarta intervenção com mais vítimas nas favelas do Rio de Janeiro.

A operação teve o contributo de 400 agentes, assim como de quatro helicópteros e dez veículos blindados. Das 18 vítimas, 16 estavam ligadas ao crime organizado, mas também perderam a vida uma moradora local e um polícia, disse um porta-voz das autoridades, numa conferência de imprensa.

No mês de maio, ocorreu uma outra operação policial no Rio de Janeiro, que resultou em 22 mortos. Em pouco mais de um ano, tiveram lugar três das quatro operações mais mortais, num total acumulado superior a 70 vítimas.