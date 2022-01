Operações de mercado ajudam Deutsche Bank a obter o maior lucro em uma década

O Deutsche Bank teve em 2021 o seu ano mais lucrativo da última década, graças a um período doirado do mercado de títulos nesse ano.

Os analistas consultados pela Reuters previam um prejuízo no quarto trimestre, por isso a divulgação dos resultados fizeram disparar as ações do maior banco da Alemanha em mais de 5%. Os títulos avançam 5,04% para os 12,0 euros.

O lucro líquido atribuível aos acionistas foi de 145 milhões de euros nos três meses encerrados em 31 de dezembro. O que compara com um lucro de 51 milhões de euros um ano antes e contrasta com as expectativas dos analistas de um prejuízo de cerca de 130 milhões de euros no quarto trimestre.

Em 2021 o Deutsche Bank teve um lucro anual de 1,94 mil milhões de euros, acima dos 113 milhões de euros do ano anterior. O maior desde 2011. Embora no acumulado dos 10 anos tenha perdido mais de 10 mil milhões de euros.

O presidente-executivo, Christian Sewing, ajusta a nova estratégia e metas para os próximos anos já em março.

Em 2021 o banco teve o segundo lucro anual consecutivo após anos de perdas.

“Todos vocês sabem como os anos entre 2016 e 2018 foram turbulentos para o banco. Na época, parecia que tínhamos entrado numa espiral descendente”, disse Sewing na conferência de imprensa, citado pela Reuters.

“A espiral descendente transformou-se numa espiral ascendente”, disse.

A Sewing confirmou que o Deutsche estava no caminho certo para atingir uma meta importante de lucros em 2022 e um ROtE (rentabilidade dos capitais próprios tangíveis) de 8%.

Ao contrário do que aconteceu no passado recente, o banco de investimento do Deutsche Bank provou agora ser um importante gerador de receita, beneficiando de um boom de trading induzido pela pandemia e de uma onda de negociações que beneficiou os bancos em Wall Street.

A receita da unidade de banca de investimento subiu 1% para 1,913 mil milhões de euros no quarto trimestre em relação ao ano anterior. Destacou-se o negócio de assessoria de banca de investimento, com aumento de receita de 156%.

A receita de negociação de renda fixa e moeda (forex), uma das maiores divisões do banco, caiu 14% em relação ao forte período do ano anterior, à medida que os mercados acalmavam do seu frenesim de negociação na pandemia. Uma queda que foi registada também nos seus concorrentes dos EUA.

Os custos com pessoal reflectem a pressão que o banco alemão enfrenta para reter talentos. Segundo a Reuters deu-se um aumento de 30% em remuneração e benefícios no banco de investimento do Deutsche face ao ano anterior, e que foi maior do que o ganho médio de 10% do banco como um todo.

Sewing disse que estava muito preocupado com a guerra cada vez mais intensa por talentos, mas queria pagar de forma competitiva.

O CEO, em 2019 anunciou 18.000 cortes de empregos em todo o mundo e o fecho de algumas linhas de negócios numa tentativa de voltar ao lucro.

O Deutsche disse na quarta-feira que pagará um dividendo relativo a 2021, o primeiro desde 2018, e também recomprará ações. O banco vai distribuir aos acionistas 0,8917 euros por ação em ambas as operações.

O Deutsche Bank AG disse esta quarta-feira que vai iniciar um programa de recompra de ações este ano e que planeia propor um dividendo em dinheiro de 0,20 euros por ação referente a 2021.

O banco alemão disse que o programa de recompra de ações será de 300 milhões e deve estar concluído no primeiro semestre do ano.

Os analistas do Citigroup, que tem uma classificação de sell para as ações do Deutsche, disseram que as metas são “excessivamente otimistas” e que não viram nada no quarto trimestre para mudar essa classificação.

Os reguladores ainda estão de olho no banco, um dos mais importantes para o sistema financeiro global.