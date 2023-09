Oposição nomeia senadora indígena como candidata às presidenciais no México

A senadora indígena Xóchitl Gálvez foi nomeada no domingo como a candidata da oposição às eleições presidenciais de 2024 no México, de onde sairá o sucessor do atual chefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador.

4 Setembro 2023, 01h23