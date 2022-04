Oracle e Digital Banking Solutions vão implementar o core bancário Flexcube nos PALOP

A Digital Banking Solutions e a Oracle vão implementar o core bancário Flexcube, que é uma plataforma da Oracle que procura permitir “acelerar a agilidade dos negócios e potenciar a conectividade ao otimizar as operações” como estratégia para o mercado dos PALOP, dizem as duas empresas num comunicado conjunto enviado aos jornalistas.

Nuno Fernandes, Managing Partner da Digital Banking Solutions diz que “o setor financeiro tem pela frente desafios impulsionados por diversas dinâmicas e tendências, como a entrada de novos players no setor, aumento do nível de exigência dos clientes, a evolução da tecnologia disponível e necessidade crescente de abertura e integração num ecossistema global”.

Nuno Fernandes continua a dizer que “os Bancos têm de encontrar os parceiros tecnológicos adequados e dotar-se de sistemas ágeis, seguros, abertos, integráveis no ecossistema internacional e que estejam na vanguarda em termos de adoção de novas tecnologias, como por exemplo, Blockchain, Microservices, Real-time payments, Cloud services, Cybersecurity, AI, Robotics, IoT, Customer Journey e Omnichannel”.

Vasco Oliveira, Managing Partner da Digital Banking Solutions diz que “temos em Portugal já um conjunto relevante de projetos em curso [em parceria com a Oracle], evidenciando que as instituições reconhecem mais-valias no ‘software’ disponibilizado e no conhecimento funcional, de negócio e tecnológico, da Oracle e da DBS”.

O core bancário Flexcube está atualmente implementado em 180 países e em mais de 900 clientes. Conta atualmente com uma equipa de mais de 5 mil técnicos para desenvolver o ‘software’.

A Digital Banking Solutions e a Oracle contam já com experiência na implementação do core bancário Flexcube em Portugal. As duas empresas acreditam que estão reunidas condições para oferecer uma solução global de elevado valor para as instituições financeiras dos PALOP.