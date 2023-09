Será já no próximo dia 26 de setembro, no hotel Ritz em Lisboa, a conferência que vai reunir os mais importantes atores do ecossistema económico e político de Angola.

15 Setembro 2023, 18h07

Já foram revelados mais alguns nomes dos participantes do DBA, o evento que procura potenciar as relações entre Portugal e Angola e criar oportunidades para aprofundar este eixo fundamental da lusofonia.

Hugo Moredo do Santos, Partner da Vieira de Almeida e Associados, Paulo Trindade Costa, Sócio Executivo do Grupo Financeiro & Transnacional e Sócio Corporate & M&A da Vieira de Almeida e Associados, Indira Campos, Angola Country Manager do IFC, Augusto Kalikemala, Administrador Executivo do IGAPE e Lello João Francisco, Presidente do Conselho de Administração da Aipex, irão ser alguns dos oradores do DBA.

Com um profundo conhecimento do mercado angolano, estes oradores irão fazer parte dos painéis Privatização: efeitos e perspetivas, Processo de Privatização em Angola – Propriv – 2023/26 e Ambiente de Negócio em Angola. Será um momento ímpar para compreender melhor a realidade económica de Angola e conhecer as oportunidades de negócio por explorar.

O DBA, promovido pel’O Jornal Económico e pela Forbes África Lusófona, irá realizar-se no hotel Ritz em Lisboa, no dia 26 de setembro a partir das 9h30. O evento irá ter cobertura da Forbes África Lusófona, do Jornal Económico e da TPA (Televisão Pública de Angola) e será transmitido, em direto na JE TV, assim como no Facebook e YouTube d’O Jornal Económico. A moderação do evento ficará a cargo de Filipe Alves, diretor d’O Jornal Económico, e Nilza Rodrigues, diretora da Forbes África Lusófona.

Se quiser assistir ao vivo a este evento pode fazer a sua inscrição aqui até ao dia 25 de setembro.