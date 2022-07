Orçamento da Madeira. Maioria PSD/CDS-PP rejeita propostas da oposição

“As propostas da oposição foram todas chumbadas porque era isso que mereciam dada a sua demagogia”, disse o deputado social-democrata Carlos Rodrigues, na declaração final após o debate na especialidade da primeira alteração do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2022, que decorre da aprovação do Orçamento do Estado.

O diploma apresentado pelo Governo madeirense foi aprovado na generalidade pela maioria PSD/CDS-PP, partidos que suportam o executivo em coligação, e contou com os votos contra do PS e a abstenção do JPP e do PCP.

Já na votação final global, o documento foi aprovado pela maioria e registou os votos contra do PS e do PCP e a abstenção do JPP.

A oposição apresentou um total de 28 propostas de alteração — 13 do PS, 14 do PCP e uma do JPP — que foram todas recusadas pelo PSD e CDS-PP.

O secretário regional das Finanças, responsável pela apresentação do diploma na Assembleia Legislativa, disse, na sua intervenção final, que o executivo continua a desenvolver um programa de redução de impostos em sede de IRS e IRC, com um impacto direto nas receitas fiscais que já atingiu 140 milhões de euros e assegurou que o IVA também será reduzido até ao diferencial máximo de 30% assim que a Lei das Finanças das Regiões Autónomas seja alterada.

“É a vossa demagogia, senhores deputados, que devia pagar impostos”, ironizou.

No essencial, a alteração ao decreto do Orçamento Regional de 2022 incorpora as normas do Orçamento do Estado ao nível da fiscalidade, alargando os escalões do IRS de sete para nove, com impacto estimado de 8,6 ME, ao que acresce agora dois milhões de euros.

O executivo madeirense introduziu também o desagravamento fiscal em sede do IRC para as empresas dos concelhos mais desfavorecidos, localizados na costa norte da Madeira (São Vicente, Santana e Porto Moniz) e na ilha do Porto Santo, reduzindo a taxa para 8,75%.

Foi ainda introduzida uma norma de flexibilidade orçamental para acomodar medidas relacionadas com a mitigação dos impactos do conflito bélico na Ucrânia e das consequências da crise energética.

A oposição no parlamento regional foi, contudo, unânime em considerar que o executivo dispunha de margem para ir mais além no desagravamento fiscal e aplicar o diferencial máximo de menos 30%, previsto na Lei das Finanças Regionais, em todos os impostos.

“A proposta tem falta de ambição e de visão”, disse o deputado e líder do PS/Madeira Sérgio Gonçalves, realçando ser uma “obrigação” do Governo Regional assumir a redução fiscal como forma de aliviar a pressão sobre as famílias e as empresas.

E reforçou: “O Governo Regional está em negação perante as dificuldades que os madeirenses atravessam”.

Pelo JPP, Élvio Sousa também insistiu na necessidade da redução dos impostos para “mitigar a inflação galopante”, ao passo que o deputado único do PCP acusou o executivo, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, de continuar a “negar os poderes autonómicos” na resolução dos problemas da população.

As bancadas parlamentares do PSD e do CDS-PP contra-atacaram acusando a oposição de demagogia.

“Apesar da distração da oposição e da sua vertigem eleitoralista, vivemos melhor na Madeira do que noutras regiões do país”, disse o deputado social-democrata Carlos Rodrigues.

Já o centrista Lopes da Fonseca criticou sobretudo o PS, maior partido da oposição regional, lamentando que tenha votado contra “todos os pontos positivos” do Orçamento da Região para 2022, incluindo o desagravamento da carga fiscal.

“Com este orçamento, as pessoas estão primeiro e ninguém fica para trás ou é esquecido”, declarou.