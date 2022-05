O Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) foi aprovado na generalidade na Assembleia da República no passado dia 29 de abril, contanto apenas com o voto a favor do PS.

A Madeira deve receber 217 milhões de euros, o que corresponde a menos 15 milhões de euros das verbas designadas no OE do ano anterior para a Região. Para a construção do novo Hospital da Madeira está autorizado um empréstimo do Estado até 158 milhões de euros.

Para a maioria parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), representada pela coligação PSD/CDS, este Orçamento é uma “reciclagem” do OE chumbado em outubro passado, estando desfasado no tempo quanto à realidade atual. O Juntos pelo Povo (JPP) realça que o documento apresentado é de “continuidade” e desconsidera os assuntos relevantes para as regiões autónomas e o PCP vinca que se a proposta já era desajustada há seis meses, é ainda mais desajustada hoje. Quanto ao PS, o partido acredita que as medidas inscritas serão vantajosas tanto para as famílias como para as empresas.

