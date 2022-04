Orçamento do Estado só vai ser entregue depois do programa de Governo ser discutido no Parlamento

O executivo de António Costa só vai entregar a proposta de Orçamento do Estado para 2022 após a discussão do programa de Governo no Parlamento.

“O Orçamento será entregue só depois da discussão do programa do Governo é que o conselho de ministros o poderá aprovar”, disse hoje a ministra da Presidência em conferência.

“Nos dias seguintes à discussão do programa do Governo é que teremos condicoes para aprovar o Orçamento de Estado”, acrescentou Mariana Vieira da Silva.

A apresentação e debate do programa do XXIII Governo Constitucional vai ter lugar no Parlamento na próxima semana – nos dias 7 e 8 de abril. Só depois é que o Governo vai aprovar e entregar a proposta do OE 2022 no Parlamento.