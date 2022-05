Ordem dos Advogados quer “acelerar” tribunais administrativos e fiscais

Os grandes desafios e tendências do sector segurador vão estar em debate no Fórum Seguros, no dia 18 de maio, no hotel Pestana Palace, em Lisboa, numa iniciativa promovida pelo Jornal Económico. Evento contará com as participações da presidente da ASF, Margarida Corrêa de Aguiar (na foto) e dos líderes das maiores seguradoras que operam em Portugal, entre muitas outras figuras de relevo do sector.