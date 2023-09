Ordem dos Economistas enaltece “papel de relevo” de Teodora Cardoso

Através do bastonário António Mendonça, a Ordem dos Economistas destacou “o papel de relevo na vida económica e cívica do País” de Teodora Cardoso. A economista, que esteve na génese do Conselho de Finanças Públicas, faleceu este sábado aos 81 anos.

10 Setembro 2023, 15h45

A Ordem dos Economistas, através do bastonário António Mendonça, demonstrou profundo pesar pelo falecimento da economista Teodora Cardoso e enalteceu “o papel de relevo na vida económica e cívica do País”. Teodora Cardoso. “Economista incontornável na história da democracia portuguesa”, diz ministro das Finanças A economista e primeira presidente do Conselho de Finanças Públicas Teodora Cardoso morreu este sábado, em Lisboa, aos 81 anos. Natural de Estremoz, Teodora Cardoso licenciou-se em Economia pelo Instituto Superior de Economia e desenvolveu grande parte da sua carreira no Banco de Portugal. “A nossa ilustre colega desempenhou ao longo da sua vida profissional um papel de relevo na vida económica e cívica do País, tendo exercido diversas responsabilidades em instituições relevantes, designadamente, na Fundação Calouste Gulbenkian, no Banco de Portugal e no Conselho das Finanças Públicas. Esteve na génese desta última instituição, integrando, em 2011, o grupo de trabalho criado para elaborar os seus estatutos, tendo sido, ainda, a primeira Presidente, entre 2012 e 2019”, pode ler-se em comunicado da Ordem dos Economistas. A Ordem realça que “por todo o trabalho que desenvolveu ao longo da sua vida, incluindo a participação, desde sempre, nas iniciativas da Ordem e da sua antecessora APEC, a Ordem dos Economistas manifesta a sua homenagem à mulher e economista e endereça as suas mais sentidas condolências à sua família e amigos”.

