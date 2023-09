Para ajudar os pais e os alunos existem bolsas de estudo atribuídas anualmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, bolsas de mérito para os alunos com uma prestação excecional ou empréstimos bancários específicos para estudantes.

19 Setembro 2023, 07h45

As despesas com a educação são um encargo importante para muitas famílias, sobretudo no ensino superior. Os livros e o material escolar são caros e é necessário pagar as propinas. Mas, as despesas aumentam ainda mais se o estabelecimento de ensino superior ficar fora da área de residência. As despesas com alojamento e o transporte são significativas. Todos estes custos são muitas vezes responsáveis pela rutura dos orçamentos familiares.

Ora, para ajudar os pais e os alunos existem bolsas de estudo atribuídas anualmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, bolsas de mérito para os alunos com uma prestação excecional ou empréstimos bancários específicos para estudantes.

Bolsas de estudo da DGES

As bolsas de estudo são um apoio anual “para comparticipação nos encargos com a frequência de um curso” do Ensino Superior. Esta é atribuída em situações em que “o agregado familiar em que o estudante se integra não disponha de um nível mínimo adequado de recursos financeiros”, como se pode ler no atual regulamento (Despacho n.º 7647/2023).

Os estudantes que estejam matriculados ou que se tenham candidatado a um curso no ensino superior de licenciatura, mestrado ou até os cursos técnico superiores profissionais podem candidatar-se se reunirem as seguintes condições:

O rendimento anual per capita do agregado familiar deve ser igual ou inferior a 23 vezes o Indexante de Apoios Sociais (IAS), tendo aumentado recentemente das 19 vezes, fixado para 2023 nos 480,43 euros, acrescido do valor da propina máxima fixada para o 1.º ciclo de estudos do ensino superior público.

Isto significa que, fazendo as contas, o rendimento anual nunca poderá exceder os 11.049,89 euros por pessoa do teu agregado familiar. O limiar de elegibilidade aumentou em 1.565,62 euros por ano desde o ano passado, o que fará com que mais alunos tenham acesso à bolsa este ano.

O aluno, em conjunto com o agregado familiar, deve ser possuidor de um património mobiliário avaliado em 115.303,20 euros (240 vezes o IAS) ou menos, à data de 31 de dezembro do ano anterior ao início do ano letivo. Já o património imobiliário não pode ser superior a 600 x IAS = 288.258 euros.

No caso dos alunos matriculados, devem estar inscritos em, pelo menos, 30 créditos (ETCS).

Caso o estudante já tenha recebido bolsa, para manter a bolsa de estudo, ele deve ter obtido no ano anterior aprovação em pelo menos 36 dos ECTS em que estava inscrito.

O estudante tem de poder concluir o curso no número de anos de duração do mesmo mais um ano, para os cursos que tenham uma duração inferior ou igual a três anos, ou igual à duração do curso mais dois anos, se a duração do curso for superior a três anos.

Ter uma situação tributária e contributiva regularizada. Não são consideradas irregularidades as dívidas à Segurança Social e as situações que não lhe sejam imputáveis.

