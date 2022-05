A pressão do estrelato e da comunicação social pelo “Drama, o Horror, a Tragédia”, conforme diria Artur Albarran, tem nestes últimos anos contribuído para o aparecimento dos ‘especialistas da Farinha Amparo’.

Para os mais novos, que não conhecem, refira-se que a Farinha Amparo era uma presença constante nos pequenos-almoços entre as décadas de 1940 e 1980 (pelo menos). Era, à data, recomendada a crianças e desportistas para uma nutrição adequada. Por vezes, as embalagens traziam umas leituras culturais tipo “Sabia que…”.

Mas o que são os especialistas da Farinha Amparo?

São aqueles que leem uns textos, uns artigos, alguns até se atrevem a fazer uns cursos, ficando conhecedores das profundezas de um ou mais temas. Sem experiência prática, mas aptos a dizerem uns “bitaites”. Alguns até conseguem ter várias competências de especialidade, tendo em conta que ainda um tema na opinião pública não passou de moda e já passaram para o seguinte a despontar na nova atualidade.

Se desde há muitos anos conhecemos os famosos treinadores de bancada: aqueles que são os apaixonados pelo futebol, capazes de no domingo em que a sua equipa ganha dizer maravilhas do treinador, inclusive referindo que o treinador tem um conhecimento “técnico-tático dos melhores do mundo”, como no domingo seguinte, perante uma derrota, são capazes de achincalhar o mesmo treinador com termos impróprios para consumo ou mesmo dizer que “não percebe nada de futebol e nem nos distritais teria lugar”.

A pandemia, a guerra na Ucrânia, a cibersegurança, ou o digital trouxeram os especialistas destas áreas, competindo de igual para igual com os treinadores de bancada.

A razão é simples. Durante a pandemia terão ouvido e lido os virologistas Pedro Simas ou Paulo Paixão, o doutor Francisco Antunes ou o médico Filipe Froes, alguns com opiniões distintas, e lendo mais uns artigos no “Correio da Manhã” ou uma análise nas Manhãs do Goucha, ficando professores jubilados em pandemia, aptos a escrever ou a ter lugar cativo na televisão a informar aprofundadamente sobre cibersegurança ou analisando o perfil psicológico de Putin.

Durante a guerra da Ucrânia, os recentes ataques informáticos à Impresa, Vodafone ou outras empresas, e nas análises que o impacto do digital está a criar na sociedade e nos negócios, vários ‘cursos Farinha Amparo’ certificaram especialistas.

Pois bem, é fundamental separar o trigo do joio. E importa, em particular, que quem procura especialistas, entenda que por vezes o ruído por eles criado é mais desinformação do que criação de conteúdos estruturados e informativos, capazes de garantir a objetividade e racionalidade devidas sobre um dado tema. Obviamente há vários interesses e interessados, mas há situações de ridículo que deveriam ser evitadas. Até para os próprios especialistas da Farinha Amparo, que deveriam ter consciência da importância de uma carreira pessoal e profissional de médio e longo prazo sustentada em factos e não em “sound bytes”.

Um especialista deve ser alguém com provas dadas, pessoais e profissionais, que não necessita de ter um título académico de mestre ou doutor, mas que precisa de ter uma história. Uma história estruturada, baseada em factos e resultados. Para os mais puristas nesta matéria, dar nota que existe mesmo um Título formal de Especialista em Provas Públicas, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 206 de 2009, conferido pelas instituições de ensino superior politécnico, que comprova a qualidade e especial relevância do currículo profissional numa determinada área. Já agora, para se candidatarem têm de ter dez anos de experiência profissional no âmbito da área em causa.

Dez anos! Algo que a Farinha Amparo não conseguirá, uma vez que as leituras dos pequenos-almoços não contam nesta contagem.