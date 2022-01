Os herdeiros de Picasso vão lançar NFT de peça nunca antes vista

Os herdeiros do artista espanhol Pablo Picasso vão lançaram-se no negócio da arte ao colocarem para venda 1.010 cópias de arte digital em formato NFT. O artigo vai ser de uma peça nunca antes vista publicamente.

Artistas bastante menos conhecidos já venderam as suas peças por milhões e o espaço dos NFT e de criptoativos já foi alvo de críticas por ser um esquema para lucrar rápido. Ainda assim, a família pretende entrar no espaço dos NFT.

Florian Picasso, bisneto do artista, disse em entrevista à agência “AP News”, que “estamos a tentar criar uma ponte entre o mundo dos NFT e o mundo das belas-artes”.

Os descendentes do artista não mostraram ainda qual é a peça para criar interesse e proteger a imagem, mas sabe-se que será uma peça de barro. Já está pública uma imagem da peça onde mostra uma lasca da parte inferior do trabalho com uma linha amarela grossa, uma mancha verde e o número “58” na base.

Marina Picasso, a neta de Picasso, mãe de Florian Picasso, diz que a peça data a 1958, quando ela era uma criança. Disse que “é uma peça que representa uma face e é muito expressiva. Está contente e feliz. Representa vida”.

A Sotheby’s vai fazer a venda dos NFT em março. A Sotheby’s vai também leiloar a peça física. Ainda não é conhecido o valor base nem do NFT, nem da peça física.

Este não vai ser o último NFT que a família pretende leiloar.