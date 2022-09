O ambiente de elevada incerteza, as fortes pressões inflacionistas e a possibilidade de recessão nos principais parceiros comerciais de Portugal constituem riscos que não deverão passar à margem do próximo OE.

Subida acentuada dos juros

No relatório de atualização das perspetivas económicas e orçamentais 2022-2026, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) dá conta da preocupação de que “a materialização de uma inflação mais elevada poderá conduzir a uma normalização mais rápida da política monetária por parte do Banco Central Europeu (BCE), agravando as condições de financiamento da economia – com consequências mais penalizadoras para Portugal devido ao elevado endividamento das famílias e empresas”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor